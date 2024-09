Borussia Dortmund-VfL Bochum – pronostico formazioni e notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nuri Sahin spera che il suopossa riprendersi dalla meritata sconfitta dell’ultima volta vincendo contro il VfLin Bundesliga venerdì 27 settembre al Signal Iduna Park. I padroni di casa sono stati completamente surclassati dallo Stoccarda nella sconfitta per 5-1 in campionato del 22 settembre e sono attualmente ottavi con sette punti in quattro partite, mentre gli ospiti sono terzultimi al 16° posto con un solo punto in quattro partite. Il calcio di inizio di-VfLè previsto alle 20:30 Anteprima della partita-VfLa che punto sono le dueL’ottimo inizio della campagna 2024-25 delsi è interrotto bruscamente l’ultima volta che ha perso contro i secondi classificati della scorsa stagione in Bundesliga.