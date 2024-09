Biliardo Partita la sfida regionale e provinciale sul ‘panno verde’ grande competività

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Passion Jesi, Circolo Cittadino, Il Cigno, Bocciofila, Accademia, Dopolavoro: tanti appassionati delle boccette per una stagione sempre interessante JESI, 26 settembre 2024 – E’ iniziata la stagione dei campionati regionali e provinciali disportivo. boccette, e subito i risultati si sono mostrati incerti in tutte le categorie. Molte gare hanno mostrato un certo equilibrio, in altre l’esperienza e diversi bravi giocatori hanno fatto la differenza. CLASSIFICA SERIE A1 Passion Trodica, Montignano, Asd Piceno, Asd 14 Febbraio punti 5; Azzolino1, Diamanti1, Passion Jesi 4; Passo Ripe, San Severino1, Iron Bar 2; Diamanti2, Azzolino2, San Severino2, S.