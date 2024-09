Ayotzinapa dopo dieci anni la scomparsa dei 43 studenti è ancora senza colpevoli Il caso pende sulla nuova presidente Sheinbaum

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sono passatidalla sparizione forzata dei 43della Scuola normale rurale “Raúl Isidro” Burgos dia Iguala, nello Stato di Guerrero in Messico, enon si conosce che cosa è successo ai ragazzi e dove si trovano. Ladegli, avvenuta tra la notte del 26 e la mattina del 27 settembre 2014, è una delle ferite aperte del Messico contemporaneo e incarna in modo emblematico la connivenza tra la polizia statale e federale, l’esercito e il crimine organizzato. A oggi sono stati identificati solamente i resti di tre giovani e le domandevicenda, contaminata da insabbiamenti e prove false, non hanno risposta. Le organizzazioni della società civile e in difesa dei diritti umani, che assistono le famiglie, denunciano le numerose barriere incontrate per avere informazioni e ottenere giustizia.