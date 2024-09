Avevo in mente un ruolo a Ballando con Le Stelle per Chiara Ferragni ma non se la sente | lo rivela Milly Carlucci E spunta l’asso nella manica Barbara D’Urso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Manca pochissimo al via della nuova stagione di “Con Le”, sabato su Rai Uno in prima serata si alzerà il sipario dello show condotto da. La padrona di casa a Tv Sorrisi e Canzoni hato: “inunper, ma non se la”. Sarebbe stato un colpaccio per laarruolare, probabilin veste di commentatrice a bordo campo, l’influencer nell’occhio del ciclone giudiziario per il pandoro-gate e privato dopo il divorzio da Fedez . Ma ogni speranza è svanita nel nulla. Così, un po’ a sorpresa e un po’ no perché le due si rincorrono da tempo ormai, la partecipazione allo show diche libera dal contratto con Mediaset e da qualsiasi altro impegno televisivo, può scendere in pista e ballare per una notte.