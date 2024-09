Autonomia in Cassazione 13 milioni di firme | gelo tra Schlein e Conte neanche una stretta di mano

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) È sceso iltra i leader di Pd ed M5S, Ellye Giuseppe, che si sono ritrovati in piazza Cavour, davanti al palazzo della Corte di, per la consegna dellea sostegno del referendum contro l’differenziata, senzastringersi la. Il presidente del M5S è arrivato al momento della foto di gruppo con gli altri leader, sindacati e associazioni del comitato già in posa sulla scalinata, ed è andato via poco dopo aver parlato con un gruppo di cronisti, senza scambiare neppure una parola con la segretaria del Pd.