Amica Chips e Pata sotto indagine | si erano messe d' accordo per spartirsi la clientela

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mantenere i prezzi al di sopra della concorrenza, perpoi la: ecco l’accusa dell’Autorità garante della Concorrenza e del mercato a due grandi brand dell’industria,. Sembra che i marchi ditine in busta si siano messi d’accorso per produrre e commercializzaretine a marchio privato prodotte per conto delle catene dei supermercati. L'Antitrust controI funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle parti, oltre che di un terzo soggetto ritenuto in possesso di elementi utili all’istruttoria.