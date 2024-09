Abbandono di animali denunciato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn 40enne di a Serino è statodaidella locale Stazione per il reato di “di”. L’uomo è stato ritenuto responsabile di aver abbandonato i suoi tre cani meticci all’interno del cortile di una scuola cittadina. Secondo quanto emerso, il 40enne, verosimilmente impossibilitato ad occuparsi dei suoi, avrebbe deciso di abbandonarli nel cortile scolastico. I, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio, hanno notato i tre cani e, riconoscendoli come gli stessi già visti presso l’abitazione dell’uomo, sono immediatamente intervenuti per soccorrerli. I militari dell’Arma hanno provveduto a fornire acqua e cibo agli, stabilizzando così le loro condizioni fisiche.