Tramite amicizia The good doctor o la Coppa Italia? La tv del 25 settembre

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 25, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”. Regia di Alessandro Siani; con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase e Yari Gugliucci. Lorenzo è un quarantenne napoletano trapiantato al nord, proprietario e gestore dell’agenzia “”. Questa, forniscea noleggio, per tutte le esigenze. Tutto sembra funzionare molto ben – e, i clienti non mancano, finché un giorno si trova obbligato a dover offrire la sua “” per salvare il posto di lavoro ad un suo parente e a molte altre persone. La fabbrica di dolci dove lavorano, infatti, sta per essere venduta dal proprietario che, in realtà, è un uomo molto solo. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “The”. Verranno proposti due episodi al titolo: “In pace” e “Una giornata difficile”.