Terrorismo islamico espulso dall’Italia un cittadino tunisino per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione degli attentati

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È, su ordine del questore Giuseppe Mariani di Vercelli, un32enne perdie didel, in ottemperanza al decreto del Ministro dell’Interno, emesso in data 18.09.2024, mediante l’accompagnamento del predetto presso la frontiera di Roma. L’uomo, a partire dal maggio 2024, èoggetto di attento controllo e monitoraggio info-investigativo da parte dei militari del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri di L’Aquila, sotto la direzione della Procura della Repubblica di L’Aquila. Dalle indagini dell’Arma, si legge in una nota, è emerso come ilfosse propenso ad una radicalizzazione religiosa violenta e rappresentasse un serio e concreto pericolo per la