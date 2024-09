Teatro Rossini domani al via gli abbonamenti per la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In vendita dagliper la2024-25 deldi Civitanova. Gli(dai 91 ai 186 euro) saranno acquistabili alla biglietteria delgiovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12, e alla biglietteria dell’Annibal Caro venerdì dalle 10 alle 12. Sette gli spettacoli che compongono il cartellone in abbonamento: il 12 novembre Paolo Ruffini (foto) in "Din Don Down" con la Compagnia Mayor Von Frinzius, accompagnati da Claudia Campolongo al piano; il 10 dicembre Elio e la sua band di giovani virtuosi con "Quando un musicista ride"; "Ti sposo ma non troppo" con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta l’8 gennaio; "Il fu Mattia Pascal", il 6 febbraio, con Geppy Gleijeses. Il 18 e 19 marzo (19 marzo fuori abbonamento) "Grease" della Compagnia della Rancia.