Sicurezza nei luoghi di lavoro patente a crediti al via il 1 ottobre | come funziona e cosa cambia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Firenze, 25 settembre 2024 – E' stato pubblicato il decreto attuativo relativo alla, che viene introdotta con l'obiettivo di migliorare laneidie contrastare ilsommerso. Niente periodo transitorio, però: la novità partirà tra pochi giorni, martedì 12024. Preoccupazione da parte delle 60mila piccole e piccolissime imprese toscane che dovranno mettersi in regola in brevissimo tempo e che rischiano pensati sanzioni, fino alla sospensione delle attività. «Anche questa volta una decisione poco lungimirante mette in grave difficoltà piccole e piccolissime imprese edili - afferma il presidente di Cna Edilizia Pino Comanzo - e tutto questo per un provvedimento che non risolve assolutamente la questione dellanei cantieri. La, lo abbiamo ripetuto più volte, non sarà la soluzione a questi problemi.