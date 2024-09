Rinascita della vasca Ferrabini Progetto al vaglio degli esperti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Passi avanti sul frontepiscinachiusa dal 2016 a seguito dell’inchiesta che portò all’arresto dell’allora sindaco Simone Uggetti. Il Broletto ha affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti, guidato dallo studio Rozza di Lodi, la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il Comune di Lodi si impegna così alla spesa relativa all’affidamento delesecutivo per la riqualificazione dell’area, attualmente in abbandono, con un importo del contratto stimato a circa 39mila euro oltre cassa e IVA 22%. La valutazione delfatto da un tavolo diè un passaggio obbligato. Poi la commissione ad hoc lo discuterà e approverà. Quindi passerà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Alla fine di questo iter ci sarà il bando di gara riguardante i lavori.