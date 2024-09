Polizia Municipale Salta la sinergia tra Montevarchi e Terranuova? Casa Comune sul piede di guerra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 –, interviene sulla volontà della giunta di revocare il corpo associato dicone ha ricordato come le scelte di Chiassai rendono più fragile il controllo del territorio. “In pratica si vuole chiudere l'unico elemento concreto e strutturale, messo in atto negli ultimi 15 anni, di una politica che contribuisce alla sicurezza e alla legalità – ha spiegato l'associazione - Complimenti, evidentemente, per l'amministrazionena: la prevenzione, il coordinamento dei servizi di vigilanza alla viabilità e sul territorio, una direzione qualificata e professionale del Corpo, la possibilità di avere mezzi adeguati, un unico soggetto come interlocutore per le altre forze dell'ordinetutte questioni, a nostro avviso importantissime, ritenute dalla sindaca Chiassai delle sciocchezze che non servono.