Petizione contro smartphone e social a minori in Commissione Infanzia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (askanews) – Si è svolta in Senato la presentazione della“Stopsotto i 16 e 14 anni”. Oltre a Daniele Novara, sono intervenute la senatrice Simona Malpezzi (Pd) e l’onorevole Marianna Madia (Pd), la senatrice Lavinia Mennuni (Fdi), il senatore Carlo Calenda (Azione), la senatrice Elena Sironi (M5S), l’onorevole Filippo Scerra (M5S) e Andrea Cangini, direttore dell’Osservatorio Carta, Penna e Digitale. In conclusione, Malpezzi ha proposto di continuare il percorso di collaborazione con una audizione inbicameralee Adolescenza. “Il vento sta cambiando. Finalmente si stanno iniziando a prendere in considerazione le necessità dei bambini e delle bambine, e non le mode più o meno indotte.