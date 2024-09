Perché il compleanno stressa così tanto gli uomini?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cosa vuoi fare per il tuo? È una domanda semplice che, per molti, non ha una risposta altretfacile. Quando di recente è stato chiesto su Slack come amano festeggiare il proprio, un gruppo di sei redattori di GQ si è subito lanciato in una conversazione animata sulle ansie da organizzazione della festa. È difficile dire: «Ragazzi, venite a festeggiarmi», ha scritto il direttore di GQ Sports Sam Schube. «Ho fatto la festa disegreta, ho solo detto: "Venite a vedere la partita da me". E qualcuno si accorto che era il mio», ha ammesso lo style editor Yang-Yi Goh. «Sì, ho sofferto della sindrome del personaggio da tappezzeria fin dalla pubertà», ha scritto nella chat il redattore di orologi Cam Wolf.