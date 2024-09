Pellezzano premia i neodiplomati con un viaggio a Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Amministrazione Comunale diha organizzato anche quest’anno unpremio per cinque studenti meritevoli, residenti nel comune, che si sono distinti all’esame di maturità dell’anno scolastico 2023/. La destinazione scelta è, nominata, con un’escursione a Gradara, e ilsi svolgerà dal 25 al 28 ottobre. Come partecipare Gli studenti interessati potranno partecipare a una selezione in base alla votazione finale conseguita all’esame di maturità, con priorità a chi ha ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità di votazione, verrà considerato il reddito ISEE più basso.