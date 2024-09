Non capisco norma liberticida? | Montaruli smonta le balle della Picierno sinistra ko | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oggi, mercoledì 25 settembre, è il giornopiazza:e sindacati tutti insieme in diverse città d'Italia per manifestare contro il ddl sicurezza del governo. A Roma, la manifestazione principale alla presenza anche di Elly Schlein e Giuseppe Conte, in piazza c'era tutto, tranne che la folla delle grandi occasioni (ma i presenti sono bastati a scandire cori da censura contro Giorgia Meloni, tra i quali "la vogliamo in Siberia). Insomma, il tema-sicurezza tiene banco anche in tv, anche a 4 di Sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Tra gli ospiti ecco la piddina Pinae Augusta, di Fdi. La, ovviamente, si scaglia contro il pacchetto di leggi del governo. "Con la Legge sulla Sicurezza si minaccia una sanzione carceraria quando si decide di manifestare", la spara.