Mondiali di Ciclismo su Strada la staffetta mista azzurra conquista il bronzo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Zurigo, 25 settembre 2024 – E’ ancora splendida medaglia aidisua Zurigo, dedicati alla cronometro. E a salire sul podio è l’Italia della. E contro il tempo hanno staccato ilMattia Cattaneo, Edoardo Affini, Filippo Ganna, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini. Gli Azzurri riportano la Nazionale Tricolore sul podio, dopo due anni. Una prova di grande carattere negli oltre 50 km in programma. Gli Azzurri hanno tagliato il traguardo a 8” dall’Australia (oro), che ha vinto poi sulla Germania (argento) per soli 8 decimi. Il racconto della gara e le dichiarazioni – Fonte feder.it Le prime due frazioni di gara hanno visto protagonisti gli uomini tricolori e sempre secondi dietro alla Germania di soli 4 secondi. Poi alle spalle dell’Australia che era in recupero, in quella fase di gara.