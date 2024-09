Minacce e intrusioni in casa | restituita l’arma all’avvocato delle grandi aziende

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 settembre 2024 – Il lavoro di avvocato per le, sia in materia di contratti che nelle controversie legali, lo ha esposto più volte in passato ae pressioni, nonché a misteriosi raid nelle sue dimore abituali di cui non sono mai stati individuati i responsabili. Il dietrofront E il pericolo sarebbe ancora attuale, visto che le ultime, “senza asporto di denaro o altri oggetti”, risalgono a qualche anno fa. Per questo, i giudici del Tribunale amministrativo della Lombardia hanno annullato il provvedimento della Prefettura che l’anno scorso ha negato il rinnovo del porto di pistola per difesa personale a un notissimo legale, con studio a due passi dal Tribunale e specializzazione in diritto del lavoro e sindacale.