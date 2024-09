Luna Rossa-Ineos sfida tra titani in finale di Louis Vuitton Cup | pronostico incerto a Barcellona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giornata di vigilia ain vista dell’inizio delladiCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. A confronto il Challenger of Record (Britannia) ed i vincitori della Prada Cup 2021 (Prada Pirelli) in una serie al meglio delle 13 regate che comincerà giovedì 26 settembre con i primi due match race. Si preannuncia unarovente tra le migliori compagini della Challenger Selection Series, per quanto visto tra la fase a gironi e le semifinali., dopo aver chiuso il round robin in seconda posizione (perdendo lo spareggio decisivo con), si è imposta con qualche brivido per 5-3 su American Magic respingendo il disperato tentativo di rimonta degli statunitensi da 4-0.