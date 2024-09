Lezioni di creatività contemporanea grandi artisti del nostro tempo in cattedra a Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dal 10 ottobre al 9 dicembre 2024, l’artista Jago, la fotografa Isabel Muñoz, l’architetto e designer Piero Lissoni, l’artista e scultore Edoardo Tresoldi, l’architetto Santiago Calatrava sono i protagonisti del ciclo didipromosso dalla Direzione generaledel Ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e dalla Fondazione Musica per. Il ciclo è ospitato nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a. Laè senza dubbio una forte presenza nella culturae si esprime attraverso infinite forme. Ledisono un’occasione da non perdere per ascoltare il racconto e l’esperienza di cinquenomi che in diversi campi, stanno lasciando il proprio segno creativo.