‘La strambata’ di Vegliani | Luna Rossa-Ineos 50-50 la barca italiana se la gioca Spero in partenze più aggressive

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) PRONOSTICO INCERTO PERBRITANNIA Io direi 50 e 50, perché un po’ questo ci hanno raccontato le regate e anche un po’ per scaramanzia. La conferenza stampa di oggi mi ha fatto vedere una coppia Spithill-Bruni molto più aggressiva di Ben Ainslie, proprio nelle parole che hanno usato. Poi ci sta che l’inglese se ne stia più nascosto, anche memore di quanto accaduto nel 2021. LE MODIFICHE ALLADINon possiamo sapere che modifiche hanno fatto. Qualcuno ipotizza chepossa avere un nuovo timone, ma secondo me è impossibile da capire. Le modifiche sono modeste a livello strutturale. Si parla poco delle vele., dalle mie informazioni, avrà delle vele nuove. Sicuramente le vele erano state un must dinel 2021. Comunque lanon parte battuta, ha le carte in regola per far bene.