Inter approvato il bilancio 2023 2024 | perdite in calo di 49 milioni 

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Consiglio d’Amministrazione dell’hail progetto diriferito all’anno fiscaleche segna una netta riduzione delleper la società nerazzurra, meno 49 milioni di euro rispetto al periodo precedente. Su questo risultato incoraggiante molto ha inciso, come ha spiegato la dirigenza stessa, la stabilità raggiunta nei costi di produzione e l’aumento dei ricavi generati, così come la ricapitalizzazione di 47 milioni effettuata da Oaktree Capital Management, azionista di maggioranza dell’. I conti dei nerazzurri si avviano, dunque, verso un risanamento, per il completamento del quale sarà necessario attendere i bilanci d’esercizio dei prossimi anni. L’riduce le sue: sono a 36 milioni “Il Consiglio di Amministrazione di F.C.nazionale Milano S.p.A.