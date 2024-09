Grande fratello 2024 nella casa arriva Katherine Kelly Lang | il motivo e il ruolo dell’attrice

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) É iniziato da poco eppure ilsembra promettere da subito novità nel gioco dellapiù spiata d’Italia, anche con una new entry made in Hollywood, parliamo didirettamente dal set di Beautiful. Ebbene sì, la star della nota fiction di risonanza internazionale si prepara a fare la sua apparizione nel gioco made in Italy, complice il successo della serie Beautiful che l’ha resa celebre nel belpaese oltre ad unspeciale da coprire che la chiama asorpresa.ospita la divaTra le grandi anticipazioni TV che la sottoscritta penna raccoglie va sottolineata la preannunciata apparizione aldi, prevista in occasione della quinta e nuova puntata del gioco.