Gli aumenti in bolletta Si cerca la soluzione nello sconto d’indennità | Segnalate le anomalie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Da una parte le utenze domestiche che si sono viste impennare i costi: laè raddoppiata. Dall’altra le attività economiche, graziate dal salasso. Sta generando caos in queste settimane lo squilibrio messo in evidenza dalla nuova Taric. C’è chi lamenta un’efficienza al 97% (un ottimo dato), ma ha dovuto sborsare il doppio rispetto al passato. Sono tanti i dubbi delle famiglie sugliconsiderevoli, in genere del 20-30% e in alcuni casi anche maggiori, sino risposte. Alia ci prova con misure straordinarie come il nuovo sportello messo in piedi di concerto col Comune di Montespertoli, quello dove si sono registrati in queste settimane il maggior numero di segnalazioni. Nei primi quattro giorni di apertura sono stati quasi 200 gli accessi. Il ‘record’ raggiunto il 18 settembre con 65 cittadini alle prese con una’scottante’.