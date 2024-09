Dal concerto di Noemi alle lezioni di pop-filosofia | a Salerno si Canta con Kant

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDal 26 al 28 settembre,diventa il cuore pulsante della cultura per i giovani con la seconda edizione dicon. Dialoghi Suoni Visioni, festival che unisce, musica e nuove tecnologie. Dibattiti e talk filosofici, spettacoli, laboratori teatrali e di poesia, riflessioni e interazioni con il pubblico animeranno per tre giorni alcuni luoghi caratteristici della città come la Sala Pasolini, l’Arco Catalano, piazza Sedile di Portanova e il Parco urbano dell’Irno, che ospiterà ilPassione Live (26 settembre, ore 21.00) e quelli già sold out di(27 settembre, ore 21.30) e Almamegretta (28 settembre, ore 21.30).