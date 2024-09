Castiglione di Sicilia scovata piantagione di marijuana

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alcuni giorni dopo l’arresto in flagranza di un 50ennese, sorpreso ad “accudire” unadi cannabis indica lungo il perimetro esterno di un terreno di sua proprietà in località Canne, i militari della locale Stazione hanno rinvenuto un’ulteriorecon ben 18 piante della stessa tipologia, aventi le stesse caratteristiche di quelle già sequestrate in precedenza. Una vera a propriadi”, con piante alte fino a 2 mt, la cui lavorazione avrebbe permesso di ottenere oltre 1500 dosi. I Carabinieri hanno individuato le piante in questione in un terreno demaniale sito ancora nella medesima località.