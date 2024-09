Caso Puff Daddy | stupro e molestie perché l’arresto del rapper scatena un nuovo MeToo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 25 settembre 2024)delpere violenza sessuale può aprire unciclo di reati: iltocca anche l’HipHop. Sean Combs è stato arrestato lo scorso 16 settembre in un albergo del centro di Manhattan. Le accuse sono die violenza sessuale. È stata esclusa anche la possibilità di pagare una maxi cauzione (50 milioni) per scagionarlo. Il, inoltre, ha confessato di aver organizzato feste e raduni in cui le donne – e in parte anche gli uomini – presenti sarebbero state drogate e costrette a svolgere atti sessuali.arrestato (ANSA-CityRumors.it)Le altre accuse coinvolgono addirittura la tratta di esseri umani e il lavoro forzato. Senza contare l’accusa di corruzione e ostruzione alla Giustizia.