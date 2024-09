Calcio dilettanti | stasera in campo per la seconda fase di Coppa Italia Eccellenza e Promozione Correggese e Rolo si ritrovano dopo 15 giorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tredici team reggiani inseguono(ore 20.30) il pass per lanelle Coppedi. Punta a confermare il magic moment da imbattuto il Brescello Piccardo che a Rubiera incrocia la Fidentina, mentre a distanza di due settimane sisempre al "Borelli"coi biancorossi in testa al girone e che conosceranno l’esito del derby Fabbrico-Arcetana in onda al pomeriggio. Rendez vous anche fra Vianese e Terre di Castelli coi rossoblù leader della classifica e vicini agli ottavi dove approdano le prime classificate e le 7 migliori seconde. A distanza di una manciata diancora di fronte, ma a campi invertiti Bibbiano/San Polo e Montecchio che si giocano il primo posto e quindi l’accesso ai sedicesimi dove sono ammesse anche le 14 migliori seconde.