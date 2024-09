Bergoglio | Dobbiamo bastonare l’Italia Il duro monito del Papa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Durante un’udienza ai giovani partecipanti all’incontro “The Economy of Francesco”,è tornato a parlare della crisi demografica in Italia. Il Pontefiche ha affrontato il problema della denatalità, tema a lui non nuovo, con toni piuttosto accesi. Francesco ha criticato la tendenza a privilegiare animali domestici come cani e gatti rispetto ai bambini, esprimendo preoccupazione per il futuro del paese. “Vedo che ci sono alcuni bambini lì: è bello questo, in una cultura dove si privilegia avere cagnolini e gatti e non bambini“, ha esclamato, invitando tutti a impegnarsi per invertire questa tendenza. “un po’!”. Denatalità e Sviluppo Sociale Non è la prima volta cheFrancesco affronta il tema della denatalità in Italia e in Europa.