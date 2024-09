Amburgo fermati 40 ultras laziali con mazze prima del match con la Dinamo Kiev L’appello del club | Seguite le nostre indicazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A poche ore dall’esordio in Europa League della Lazio contro la, 40sono statinella notte dalla polizia die rilasciati poco dopo. Nella città tedesca – che ospita la gara a causa dell’impossibilità di disputarla in Ucraina per la guerra – alcuni tifosi biancocelesti, infatti, sono stati trovati in possesso di alcuni “oggetti atti ad offendere“, come si legge dal comunicato ufficiale del. Identificati dalle forze dell’ordine e portati in caserma, “il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio“. Al momento, però, non è stato emesso alcun obbligo di rimpatrio. Nel frattempo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono attesi in Germania circa mille tifosi della Lazio.