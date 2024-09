Agricoltura al Forum Enpaia 2024 i nuovi scenari e le prospettive in Italia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – Si è tenuto a Villa Aurelia, a Roma, ilsu 'Economia e società.', promosso dalla Fondazione, l’ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in, giunto alla quinta edizione. L’evento, al quale ha partecipato anche il Premio Nobel per l'Economia, Christopher Pissarides, L'articolo, ale leinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.