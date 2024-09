Storia diplomatica | gli ultimi consoli di Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Quando con Augusto si esaurì il periodo repubblicano ae si avviò il Principato, il potere si concentrò nelle mani del princeps, ossia di Augusto stesso; progressivamente, si ridusse il potere del Senato (anche se non formalmente), e si posero le basi di quello che più tardi sarebbe diventato il regime imperiale. Pertanto, con Augusto cambiò la natura del consolato, che esaurì progressivamente la sua funzione politica e divenne a poco a poco un titolo onorifico, prestigioso dunque, ma ormai privo di una funzione politica. Durante il lungo regno di Augusto, moltiinfatti lasciarono l’incarico prima del termine, per permettere ad altri di reggere il fascio littorio icome consul suffectus. Quelli che erano in carica il 1º gennaio, conosciuti come consules ordinarii avevano l’onore di associare il proprio nome a quell’anno.