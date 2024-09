Qualità le straniere sono sempre le ultime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) L’aumento dell’occupazione femminile? Non basta la quantità, ma è necessario andare a vedere la, ovvero retribuzioni e tutele dei contratti, che spesso, per le donne, restano molto scarse. Lo sottolinea Francesco Bertoli, segretario Cgil Brescia, secondo cui l’aumento di occupazione femminile non è frutto di politiche attive mirate alle donne lavoratrici, ma è una conseguenza della generalizzata carenza di manodopera. "I dati – spiega – vannoletti analizzando i diversi aspetti. Ad esempio, un indicatore utile è quello delle ore lavorate, perché un’ora lavorata fa sì che la persona sia considerata occupata, ma si capisce bene che si tratta di lavoro povero, precario. D’altra parte, cialcuni settori in cui c’è un elevato fabbisogno ma scarsa disponibilità, quindi questo favorisce l’ingresso delle lavoratrici.