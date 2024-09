Principe Andrea | tra la serie scandalo e le rivelazioni scottanti

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 24 settembre 2024) Amazon Prime ha da poco messo in onda la minisul, A Very Royal Scandal. Il Duca di York è tornato far parlare di sé anche per via di un’intervista in cui ha rilasciato dichiarazioni. A Very Royal Scandal, la minidi Amazon Prime, è dedicata ai retroscena inediti relativi all’intervista che ilrilasciò nel 2019 alla Bbc, dichiarazioni talmenteche spinsero la Regina Elisabetta II ad allontanare il figlio da Corte. La miniè prodotta proprio dalla giornalista che intervistò il Duca di York in merito alle accuse all’interno del caso Epstein, Emily Maitlis. La produttrice ha deciso di inserire all’interno della miniuna scena che ancora oggi genera non poco scalpore.