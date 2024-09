Perla Vatiero denuncia le violenze subite negli ultimi mesi | il messaggio che spiazza

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 24 settembre 2024)ha deciso di usare il suo profilo Instagram perre ciò che sta subendo ormai da. Le parole della vincitrice del Grande Fratello ha condiviso una serie di screenshot in cui si vedono diversi insulti ricevuti sia sul suo conto (ad esempio questo: “Le donne in carne sono piu’ convinte di quelle magre. Capisco tutto ma le espressioni da diva con la bocca aperta, anche no”) sia a sua sorella Lorena, come il seguente: “Patetica. Proprio tu parli che sei la causa del fallimento amoroso di tua sorella. E non parliamo del fallimento im generale come persona di tua sorella. La stai rovinando, tu e lo squallido diciamo manager. Vergognati”. Poiha voluto scrivere unin cui spiega tutto.