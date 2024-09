Pensioni rapporto Inps | rischio squilibri senza l' ingresso di giovani donne e immigrati nel lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Età media effettiva della pensione a 64,2 anni, contro i 67 dell’età "legale”. Ma anche più lavoratori rispetto al 2019. Spesa previdenziale in aumento (vicina ai 347 miliardi), ma anche ampliamento della base contributiva. Potere d’acquisto dei salari in calo, ma con recupero nell’ultimo anno. Conferma delle disparità di assegnostico tra uomini e, con i primi che ottengono un trattamento superiore alle seconde del 35% in più. E, anzi, con le lavoratrici che, nel 18% dei casi, rischiano di uscire dal mercato delalla nascita di un figlio. E’ una radiografia-miniera di dati e tendenze quella realizzata dall’nel tradizionaleannuale, il XXIII, presentato ieri nella sede dell’Eur alla predel Capo dello Stato.