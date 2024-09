Obiettivo raggiunto 500mila firme per il referendum sulla cittadinanza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI – Sono state raggiunte le 500 milanecessarie per convocare ildi modifica della legge. È quanto risulta dalla piattaforma del ministero della Giustizia per la raccolta delledigitali. Il quesito punta a dimezzare, dagli attuali dieci a cinque anni, gli anni di residenza ininterrotta per poter fare richiesta dellaitaliana. Ci sono stati anche piccoli disguidi tecnici dovuti all'enorme afflusso di utentipiattaforma on line. Quando è statoil picco di 459mila, il sito è andato in tilt “per i troppi accessi”, spiegano dal comitato promotore. Nel primo pomeriggio, riporta Repubblica, risultava impossibile riuscire a completare la procedura per lasciare la propria firmapiattaforma messa a disposizione del ministero della Giustizia.