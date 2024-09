Novara investe l’ex moglie e l’accoltella davanti alla scuola del figlio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Ha investitocon l’auto poi ha tirato fuori un coltello e l’ha colpita. Tuttodel. A Soriso (), sul Lago d’Orta, le urla di una donna interrompono il silenzioso brusio di una mattinata cominciata come tutte le altre e finita in modo diverso. Sono quelle di una 39enne senegalese: una Fiat Station Wagon lae la butta a terra. Dall’auto scendemarito che infierisce sulla giovane mamma, colpendola con un coltello. I passanti evitano il peggio, bloccando l’uomo e consegnandolo ai carabinieri. Il 40 enne, anche lui senegalese, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. La donna, trasportata all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero in gravi condizioni. E’ in prognosi riservata.