Meloni a New York celebra il patriottismo occidentale Per la premier niente cena con Biden Musk la premia con gaffe sulla bellezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Una prova di equilibrismo: si può riassumere così la visita della presidente del Consiglio Giorgianegli Stati Uniti per l’assemblea generale delle Nazioni Unite. Da un lato i rapporti con Big Tech. Dall’altro il risiko internazionale in cui il governo sposa apertamente la lineasu Ucraina, Gaza e Libano ma boccia la proposta di riforma Usa sul consiglio di sicurezza per non creare “Paesi di serie A e B”. E ancora: da una parte le occasioni pubbliche schivate – lanon parteciperà allacone farà rientro un giorno prima in Italia, dall’altra il premio dell’Atlantic Council consegnato da Elon– aperto sostenitore di Donald Trump e acerrimo nemico di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca.