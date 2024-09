LOL – Chi Ride è Fuori | chi sono i due nuovi conduttori della quinta stagione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 24 settembre 2024) L’hype intorno a LOL – Chiè un po’ scemato, ma nonostante questo PrimeVideo ha deciso di proporre unaedizione totalmente rinnovata.Fedez (che ha condotto le prime quattro edizioni) e anche Frank Matano (conduttore dalla seconda edizione, dopo aver preso il posto di Mara Maionchi): al loro posto arrivano Angelo Pintus e Alessandro Siani. Se Angelo Pintus è una vecchia conoscenza di LOL – Chi(ha partecipato come concorrente alla prima edizione), Alessandro Siani è al suo debutto su PrimeVideo ed è riuscito ad approdare alla conduzione senza passare dal ruolo di concorrente. Il castedizione è tutt’ora top secret, anche se un concorrente proverrà dal talent show spin off LOL Talent Show – Chi Fare è Dentro, con Mago Forest alla conduzione e Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo in giuria.