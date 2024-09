LIVE Ciclismo femminile Cronometro juniores Mondiali 2024 in DIRETTA | la slovacca Chladonova comanda indietro Belotti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02: Sul percorso anche la seconda azzurra, Elena De Laurentiis. 10.00: Solamente quarta la spagnola Ortiz con 29 secondi di ritardo dalla vetta della classifica. 9.55: Arriva al traguardo Misia. L’azzurra è undicesima con un minuto e mezzo di ritardo da. 9.52: Non ce la fa la britannica Wolff. Solo due secondi di ritardo dalla testa della classifica. 9.49: L’olandese Arens ha 35 secondi di ritardo daed è seconda. 9.44: L’americana Cusack si inserisce in seconda posizione all’arrivo con 40 secondi di vantaggio. 9.41: L’inglese Wolff è al comando con solo sei millesimi sulla. 9.37: Sono 40 i secondi di ritardo da parte dida. 9.34: Sta per arrivare al primo intermedio Misia. 9.32: La neozelandese Rawlinson è seconda all’arrivo a 53 secondi da. 9.