Leapmotor | dal T03 alla C10 ecco i modelli per l’Europa Le mosse della joint venture con Stellantis

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Debutta in ambito europeoInternational, latrae l'azienda cinese. I primi, in arrivo tra settembre e ottobre, sono la C10, city car elettrica e il suv elettrico T03, presentati in un evento a Milano. L'obiettivo, controllata con il 51% da, è quello, secondo quanto conferma, di "competere con i marchi cinesi già presenti in Europa completando la tecnologia e il portafoglio dei 14 marchi". A ottobre 2023 le due società avevano annunciato l’investimento da parte didi circa 1,5 miliardi di euro in, per l’acquisizione di circa il 21% delle quote dell’azienda cinese.