La volta buona cos’è successo martedì 24 settembre | le confessioni di Mia Ceran

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo lo sciopero Rai che ha stravolto per ventiquattro ore la programmazione della rete, Ladi Caterina Balivo è tornato in onda24. Tra gli ospiti della puntata Mia, pronta a debuttare alla guida di Tv Talk, su Rai3, dopo l’addio di Massimo Bernardini, che ha presentato il programma per ben venti anni. Miaa LaA LaMiaha parlato a lungo della sua nuova avventura professionale, quella a Tv Talk, in partenza il prossimo 28. Ma c’è stato spazio anche per le confidenze private: la conduttrice è felice accanto al compagno Federico Ferrari, di professione manager, che l’ha resa madre di due figli, Bruno e Lucio. “Ma nessun matrimonio all’orizzonte”, ha precisato la giornalista, che ha ammesso anche di aver mantenuto un ottimo rapporto con tutti i suoi (pochi) ex fidanzati.