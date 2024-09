La nuova challenge social preoccupa | gli esperti lanciano l’allarme

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 24 settembre 2024) Icontinuano ad essere un pericolo per i giovani. Lamolto gli: lanciato l’ennesimo allarme Ancora unache rappresenta un pericolo per i giovani sui. Ormai da tempo su queste piattaforma si fanno i conti con giochi che mettono addirittura in pericolo la vita dei ragazzi. Negli ultimi mesi a diventare virale è la cosiddetta Sex Roulette, ovvero fare sesso con sconosciuti sfidando la sorte: perde chi rimane incinta.(Pixbay) – cityrumors.itUnapericolosa e che fa cadere molte ragazze minorenni. È il caso, come raccontato dall’Adnkronos, di una minorenne, che è rimasta incinta dopo aver fatto questa. Una vicenda davvero allarmante e che porta glia lanciare un chiarissimo allarme.