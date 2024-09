La minoranza diserta il Consiglio No anche al segretario condiviso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Si è svolto in assenza della, ilcomunale riunito a due mesi dall’ultima volta. La presidente Vincenza De Luca, in apertura, ha chiarito che "tutti i consiglieri, eccetto la consigliera Annavittoria Banzi (Pd), hanno presentato una giustifica". Cosìil sindaco Stefania Signorini, arrivata in ritardo per il concomitante summit in Regione, ma desiderosa di fare il punto sull’alluvione. Al netto delle motivazioni personali, la posizione dell’opposizione è parsa chiara dopo le feroci contestazioni a De Luca e maggioranza, accusati di non averle date per la conferenza dei capigruppo, la Commissione e l’assise civica. Già dal mattino, infatti, il capogruppo di Vola, Ancona e Riformisti Marco Baldassini aveva annunciato di non partecipare "per protesta".