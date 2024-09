La Guardia di Finanza di Pisa Celebra San Matteo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Questa mattina alle ore 10 presso la Chiesa di San, l’arcivescovo diGiovanni Paolo Benotto ha officiato la santa messa in occasione della festa liturgica in memoria di San, apostolo ed evangelista nonché Santo patrono del corpo delladi(a partire dal 1934). Hanno presenziato alla messa il Prefetto, la Dott.sa Maria Luisa D’alessandro, il Procuratore Capo di, la Dott.sa Teresa Angela Camelio, insieme alle massime autorità civili e militari di. Inoltre alla funzione religiosa ha partecipato un gruppo del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – sezione, Pontedera e San Miniato, con i rispettivi labari, la loro costante presenza dimostra il vincolo indissolubile con il Corpo e la continuità dei valori tra le generazioni.