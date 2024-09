In estate +245% per pagamenti cashless in calo stranieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L'2024 ha registrato in Italia un aumento del +24,5% per i' con carta o bancomat, ma solo il 15% proviene da carte internazionali, -10% rispetto all'anno precedente. Le province con il maggior numero di transazioni con carte straniere sono Venezia (41,8%), Siena (38,6%), La Spezia (34,2%), Verbano-Cusio-Ossola (33,5%) e Firenze (32,5%); iinternazionali diminuiscono in quasi tutta Italia, tranne che nelle province di Pordenone (+51%), Isernia (+35%) e Belluno (+13%). I dati emergono dall'Osservatorio Turismo Internazionale2024 di SumUp, fintech attiva nel settore deidigitali.