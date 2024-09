Il Castello Arechi rimane ancora chiuso al turismo senza una chiara gestione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) dubbi emersi sulle misure di sicurezza attuate per preservare il luogo. Il Codacons ricerca i responsabili rispetto alla cattivadella sicurezza e cura del loco Da tempo ormai ci si interroga sulle sorti del Monte Bonadies, polmone verde di Salerno, e del, dopo l’incendio del 31 luglio che ha devastato l’area chiudendola al pubblico. A settembre si sperava in una riapertura dell’attività turistica, ma ciò non è avvenuto. L’inadempienza comunale ha fatto sì che il sito archeologico e l’attività commerciale delsiano rimasti chiusi per diversi mesi: questo ha comportato danni sia per il, che per le casse comunali, che non hanno potuto giovare di uno dei luoghi storicamente più rappresentativi di Salerno. Altro punto su cui ci si interroga è quello che concerne la manutenzione e la sicurezza del loco.