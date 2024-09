Il bonus alle famiglie non basta | servono misure strutturali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) di Jakub Stanislaw Golebiewski L’invocazione ai valori di “Dio, Patria e Famiglia” della premier Giorgia Meloni appare come un richiamo ideologico che non rispondecomplessità della società contemporanea, specie alla luce delle recenti politiche familiari che sembrano mancare di concretezza. L’Assegno di Inclusione, introdotto da questo Governo in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, è uno degli esempi più evidenti. Sebbene concepito per dare sollievo, la misura si è rivelata troppo limitata e simbolica rispettoreali necessità economiche di molti nuclei. In un contesto di inflazione crescente e di difficoltà generalizzate per la classe media, l’intervento nona coprire nemmeno i bisogni basilari delleitaliane.